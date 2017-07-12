Вратарь «Слована» Барри Браст может перейти в швейцарский «Фрибур»

Канадский голкипер Барри Браст, последние два сезона защищавший цвета братиславского «Слована», может перейти в швейцарский клуб «Фрибур-Готтерон», информирует Planet Hockey. Как сообщается, 33-летний хоккеист должен будет заменить в составе хоккейного клуба голкипера Рето Берра, подписавшего контракт с «Анахайм Дакс».



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Браст принял участие в 42 матчах, одержав 23 победы, три из которых закончились шат-аутом. В среднем вратарь пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 91,8 % бросков.

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