Защитник «Калгари» Джиордано получил приз Мохаммеда Али за благотворительность

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано получил приз Мохаммеда Али, сообщает официальный сайт НХЛ.



Такую награду вручают спортсмену, внёсшему значительный вклад в развитие благотворительных проектов. Капитан «Флэймз» получил приз, учреждённый телекомпанией ESPN, в Лос-Анджелесе на ежегодной церемонии награждения спортсменов, занимающихся благотворительностью, которая состоялась в третий раз.



ESPN также предоставит фонду Джиордано грант в $ 100 тыс., который будет направлен на помощь нуждающимся школьникам Калгари.

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