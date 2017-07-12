«Эдмонтон» подписал новый контракт с форвардом Лаледжиа

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Джо Лаледжиа, информирует NBC Sports. Новое соглашение является двусторонним и рассчитано на один сезон, за который хоккеист получит около $ 700 тыс.

25-летний хоккеист прошедший сезон провёл в фарм-клубе АХЛ, записав на свой счёт 38 (20+18) результативных баллов в 67 матчах за команду «Бейкерсфилд».



Лаледжиа был выбран «нефтяниками» на процедуре драфта в 2012 году, откуда его забрали в пятом раунде под общим 123-м номером.