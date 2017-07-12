Вей: когда приехал в Казахстан — был поражён, всё понравилось

Новичок астанинского «Барыса» нападающий Линден Вей поделился первыми впечатлениями от новой команды.



«Я искал возможность для нового старта. Был разговор о „Барысе“, есть ребята, которые играют за эту команду уже долгое время. Команде нужны были новые силы. Первые два дня здесь просто превзошли мои ожидания. Счастлив быть здесь и жду с нетерпением нового сезона.



Что знал о „Барысе“? Совсем немного. Знаю Найджела и Дастина, но о самой стране не знал практически ничего. Однако когда приехал, то был поражён. Мне всё понравилось. Я очень рад быть здесь, все ребята замечательные, немного есть языковой барьер, но планирую поработать над этим в течение сезона», — цитирует Вея Sports. kz.

Линден Вей прибыл в расположение «Барыса»