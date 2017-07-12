Джиордано: не думал, что моё имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али

Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано прокомментировал получение приза имени Мохаммеда Али за благотворительность.



«Для меня огромная честь получить этот приз. Я никогда не думал, что моё имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али. Он был не просто спортсменом, он был легендой и помогал многим людям на нашей планете. Я хотел бы поблагодарить семью Али, ESPN, а также всех лауреатов за их деятельность. Эта награда в равной степени принадлежит клубу „Калгари Флэймз“, его владельцам, всем жителям Калгари. Мне очень повезло, что я живу в этом великолепном городе, жители которого ежедневно делают всё, чтобы он стал ещё лучше. Но в первую очередь я хочу поблагодарить свою жену Лорен, которая приложила максимум усилий, чтобы программа „Команда Джиордано“ стала такой, какой она является сейчас», — рассказал Джиордано.

Защитник «Калгари» Джиордано получил приз Мохаммеда Али за благотворительность