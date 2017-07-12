Кросби: длинный сезон не даёт времени подготовиться к следующему

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о начале предсезонной подготовки.



«Хорошо, когда у твоей команды получается длинный сезон. В то же время позднее окончание сезона не даёт достаточно времени для подготовки к следующему чемпионату. На этой неделе начинаю тренироваться», — приводит слова Кросби официальный «твиттер» клуба.



«Питтсбург» оформил чемпионство в шестом матче финальной серии с «Нэшвилл Предаторз», победив соперника на его льду со счётом 2:0. Кросби второй год подряд был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли.

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