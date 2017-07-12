Салливан: Гончар внёс большой вклад в успех «Питтсбурга» в плей-офф

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал назначение российского специалиста Сергея Гончара его ассистентом.



«Сергей даёт команде большое количество специфических знаний о хоккее. Его игровая карьера говорит сама за себя.



На данный момент Гончар идёт по пути самостоятельной карьеры. Его огромный опыт и отличные отношения с игроками команды — важные преимущества. Сложно полностью оценить большой вклад Сергея в успех команды в прошедшем плей-офф», – приводит слова Салливана официальный сайт клуба.

Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»