Генменеджер «Каролины»: Слэвин — один из лучших молодых защитников лиги

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис поделился мнением о продлении контракта с защитником Джейккобом Слэвином. Новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на семь лет, в среднем Слэвин будет получать около $ 5,3 млн в год.



«В будущем Джейккоб будет одним из ключевых игроков организации, так что для нас было важно заключить с ним многолетний контракт. Мы считаем, что он является одним из лучших молодых защитников лиги, и очень рады, что они с женой Кайли выбрали своим домом Роли», — цитирует Фрэнсиса официальный сайт лиги.

«Каролина» подписала семилетний контракт со Слэвином на $ 5,3 млн в год