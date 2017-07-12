Андерссон: хочу сыграть в НХЛ, но пока могу уехать в Швецию

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон, выбранный на драфте-2017, поделился планами на грядущий сезон.



«У меня есть действующий контракт со шведской „Фрёлундой“, поэтому в тренировочном лагере я хочу посмотреть, какие сейчас у меня перспективы в „Рейнджерс“. Безусловно, я хочу сыграть в НХЛ, это моя мечта. Знаю, что сейчас добиться этого будет сложно, поэтому не знаю, где я буду играть. Возможно, буду пробиваться через игру в АХЛ, или уеду в Швецию. Дальше будет видно, — цитирует хоккеиста NBC Sports.

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