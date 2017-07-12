Президентом «Аризоны» стал Стив Паттерсон

Стив Паттерсон стал президентом и генеральным директором клуба НХЛ «Аризона Койотс», сообщает официальный сайт команды.



У Паттерсона есть опыт руководства командами в НФЛ, НБА, а также различными спортивными стадионами.



«Мы рады видеть Стива президентом и генеральным директором нашего клуба. Стив обладает богатым опытом, он более 30 лет успешно работал в NFL, НБА, профессиональном хоккее и бейсболе и студенческой лёгкой атлетике», — прокомментировал назначение Паттерсона владелец «Аризоны» Эндрю Барроуэй.

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