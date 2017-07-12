Сеничев: КХЛ пошла навстречу «Трактору» и 70-летию челябинского хоккея

Директор «Трактора» Иван Сеничев поделился мнением о календаре команды на сезон-2017/2018.



«Хотели бы поблагодарить КХЛ и руководство лиги за внимательное отношение к пожеланиям «Трактора» и наших болельщиков по календарю. В предварительной версии календаря «Трактор» играл девять матчей в декабре в гостях, затем – в январе восемь дома. Мы просили изменить именно этот момент. В конце декабря клуб празднует 70-летие, и мы хотели бы сделать для болельщиков в Челябинске праздник. КХЛ пошла нам навстречу. 25 и 27 декабря мы сыграем с минским «Динамо» и «Локомотивом» в Челябинске, эти матчи увенчают Неделю хоккея, посвященную юбилею «Трактора». Челябинские болельщики увидят красочное околохоккейное шоу», — цитирует Сеничева официальный сайт «Трактора».



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