Тренерский штаб «Барыса» настоял на проведении сборов в Казахстане

В этом году «Барыс» проведёт предсезонные сборы в Казахстане, сообщает официальный сайт команды. Традиционно клуб готовился к чемпионату за рубежом, однако новый тренерский штаб настоял на том, что команда должен стать ближе к родным болельщикам.



С 15 по 28 июля домом для хоккеистов станет высокогорный курорт «Ак Булак», расположенный близ Алматы. В ходе пребывания на сборах «Барыс» проведёт два мероприятия для своих болельщиков и любителей хоккея. На 22 июля запланирован мастер-класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба.



В заключительный день сборов, 28 июля, «Барыс» проведёт товарищескую встречу с хоккейным клубом «Алматы». Игра состоится на ледовой арене курорта «Ак Булак». Вечером того же дня «Барыс» отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента. Первый предсезонный турнир пройдёт с 6 по 12 августа.

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