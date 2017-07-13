Коваленко: предсезонное турне профсоюза — шесть турниров и 22 клуба КХЛ

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал о планах работы своей организации во время предсезонных турниров.



«Для профсоюза предсезонный период предоставляет возможность побывать практически во всех клубах лиги и с глазу на глаз пообщаться с нашими хоккеистами. В этом сезоне впервые открываем наше летнее турне в июле — новым турниром Кубок Минска-2017, который стартует 26 июля при участии московского и рижского „Динамо“, „Локомотива“ и „Югры“.



За 23 дня удастся посетить шесть турниров и 22 клуба КХЛ. Пока это рекорд. Что касается оставшихся пяти команд, то посетим их уже на старте регулярного чемпионата. Календарь КХЛ уже опубликовала, наш план в общих чертах тоже составлен», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.



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