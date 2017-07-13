Ларионов: «Кингз» нужны опыт и мастерство, а Локтионов – универсальный хоккеист

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы 27-летнего нападающего Андрея Локтионова, прокомментировал подписание хоккеистом просмотрового контракта с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».



«Организация «Лос-Анджелес Кингз» решила дать возможность Андрею Локтионову приехать в тренировочный лагерь. Андрей этого хотел. В «Кингз» планируют попробовать использовать его в первом или в третьем и в третьем звене, просмотреть на различные сочетания. Команде нужен опыт, нужно мастерство. «Лос-Анджелес» смотрит на дальнейшее сотрудничество с оптимизмом, рассчитывая на Андрея. По результатам просмотра клуб примет решение по основному соглашению. Форвард универсален, силён в большинстве и в меньшинстве, это тоже играет важную роль», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»