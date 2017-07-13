«Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом

«Питтсбург Пингвинз» заключил новые контракты с защитником Дерриком Пуйо и нападающим Джошем Арчибальдом, информирует NBC Sports. Соглашение с 23-летним Пуйо рассчитано на один сезон с зарплатой $ 800 тыс., 24-летний Арчибальд заключил контракт на два года, зарплата за сезон составит $ 675 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате Пуйо принял участие в 11 матчах своей команды, не заработав результативных баллов. Арчибальд сыграл в 10 встречах, записав на свой счёт три забитых гола при четырёх минутах штрафа.

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