Вратарь «Сибири» Александр Салак рассказал о своём возвращении после тяжёлой травмы. В прошлом сезоне в матче со «Спартаком» чешский голкипер получил разрыв крестообразных связок.



«Конечно, я соскучился по хоккею и рад вернуться. Форму ещё не набрал, но я работаю упорно, у нас тяжёлые тренировки с парнями. Сейчас у нас больше трудных тренировок, связанных с физикой. Возвращение после такой травмы — вызов для меня. Я долго восстанавливался, это был длительный процесс, но я люблю играть в хоккей и очень счастлив вернуться. У нас много новых ребят, но мы все играли в одной лиге, хоть и в разных командах. Думаю, что мы найдём общий язык.



Все знают, как прошлый сезон сложился для нашей команды, мы хотим попасть в плей-офф, я буду счастлив, если это удастся. Я верю, что если мы продолжим упорно работать, идти по этому пути, то всё будет хорошо», — передаёт слова Салака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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