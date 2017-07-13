Потайчук: в Чехии мне кричали в спину, что я «коммунист»

Тренер московского «Спартака» Андрей Потайчук на сборе в Чехии вспомнил, как его принимали в этой стране, когда он играл в чешской «Спарте».



«Как меня встречали в Чехии? Не сказать, что с распростёртыми объятиями – все мы помним те времена. Но в Праге народ меня полюбил, а вот приезжая в другие города, часто слышал про себя «русская свинья», «коммунист» и так далее. Кричали в спину.



Контракт у меня в первый год был 15 тысяч долларов. Учитывая, что в «Крыльях» мы получали гораздо меньше, контракт в «Спарте» был существенным. Во второй год стал получать 30 тысяч, ну а уж потом… Перед третьим сезоном за мной из Дюссельдорфа приехали скауты – Германия проявляла очень большой интерес. На этом я и сыграл, попросив ещё увеличить контракт. В результате подписал пятилетнее соглашение со «Спартой», — цитирует Потайчука официальный сайт клуба.

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