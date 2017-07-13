Хишир: терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывают эмоции

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир рассказал, как привыкал к маленьким площадкам.



«У всех есть эмоции на льду, но их важно контролировать. Нельзя слишком сильно злиться, потому что это сломает тебе игру. Я терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывает. Но это чувство надо держать под контролем.



Игра за „Галифакс“? Главное, что я там узнал, — это рабочая этика. Ты должен пахать в каждом эпизоде, в каждой смене. К тому же я прошёл адаптацию к маленькой площадке, научился важным мелочам. Перед приездом в Северную Америку партнёры по „Берну“ меня учили, что не надо закапываться в углах, нужно быть всегда в движении. Это ключевые факторы на маленьком льду. Я стараюсь всегда об этом помнить», — цитирует Хишира официальный сайт лиги.

Куликов, Алзнер и Дэйли. 5 контрактов в НХЛ, которые станут катастрофой Не все подписанные контракты сулят клубам НХЛ безоблачное будущее. Есть и те, о которых боссам команд придётся пожалеть уже очень скоро.