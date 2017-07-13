Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»

13 июля 2017, четверг. 12:30. Хоккей

27-летний нападающий Андрей Локтионов прокомментировал подписание просмотрового контракта с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

«В «Локомотиве» предложили свои условия, а мы с моим агентом — свои. В итоге не договорились. Я принял такое решение, так как снова хочу попробовать свои силы в НХЛ. Возраст позволяет. Со всеми в клубе я знаком, всех знаю. Генерального менеджера, его помощника, который раньше был главным скаутом и драфтовал меня. С ним пообщались. Все в системе клуба просматривали мои игры, в основном матчи плей-офф КХЛ. Узнали, что я хочу приехать, дали мне шанс доказать, что способен помочь команде решать большие задачи. Цель – получить полноценный контракт и пробиться в состав.

Спасибо ярославским болельщикам, городу, партнёрам по «Локомотиву». В «Лос-Анджеле» нет россиян? Для меня это не играет особой роли. Я знаю язык, город, проблем в этом плане не возникнет», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 на счету Локтионова было 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах плей-офф.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Лос-Анджелес Кингз ХК Локомотив Андрей Локтионов
Новости. Хоккей
13 июля 2017, четверг
12:44 Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли
12:30 Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»
12:30 Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»
12:28 Хишир: терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывают эмоции
12:15 Фер: мы обсуждали с Овечкиным вопрос об Олимпиаде. Решение остаётся за клубом
11:55 Потайчук: в Чехии мне кричали в спину, что я «коммунист»
11:28 П. Зубов: «Сибирь» довольна подписанием Шипова и будет доставать из игроков изюм
11:18 Лукин: «Локомотив» сделал Локтионову предложение, но ответа не было
11:14 Салак: возвращение после травмы — вызов, хочу попасть с «Сибирью» в плей-офф
10:50 Вуд: первым делом в глаза бросается скорость Хишира, это большой плюс
10:37 «Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом
10:17 «Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном
09:58 Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом
09:47 «Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Коппом на $ 2 млн
09:30 Ларионов: «Кингз» нужны опыт и мастерство, а Локтионов – универсальный хоккеист
09:16 Коваленко: предсезонное турне профсоюза — 6 турниров и 22 клуба КХЛ
09:11 Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»
00:47 Слэвин: хочу стать лидером «Каролины» и быть им долгое время
00:18 «Барыс» проведёт тренировочные сборы в Казахстане
12 июля 2017, среда
23:54 Сеничев: КХЛ пошла навстречу «Трактору» и 70-летию челябинского хоккея
23:21 Президентом «Аризоны» стал Стив Паттерсон
22:54 Андерссон: хочу сыграть в НХЛ, но пока могу уехать в Швецию
22:14 Генменеджер «Каролины»: Слэвин — один из лучших молодых защитников лиги
21:41 Кинг: Джиордано уделяет большое внимание благотворительности, рад за него
21:09 Салливан: Гончар внёс большой вклад в успех «Питтсбурга» в плей-офф
20:55 Бахмутов: есть предложение создать в Ночной лиге дивизион «50+»
20:38 Кросби: длинный сезон не даёт времени подготовиться к следующему
20:11 Джиордано: не думал, что моё имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али
20:10 Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо»
20:05 Дмитрий Казионов стал хоккеистом московского «Динамо»
19:42 Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»
19:34 Вей: когда приехал в Казахстан — был поражён, всё понравилось
19:08 «Монреаль» предложил контракт 39-летнему защитнику Штрайту
18:50 «Каролина» подписала семилетний контракт со Слэвином на $ 5,3 млн в год
18:38 Ламберт: Ковальчук отлично играет, пусть и в лиге, сравнимой по уровню с АХЛ
18:16 Алексей Цветков будет защищать цвета ХК «Сочи»
18:05 «Эдмонтон» подписал новый контракт с форвардом Лаледжиа
17:43 Защитник «Калгари» Джиордано получил приз Мохаммеда Али за благотворительность
17:29 Вратарь «Слована» Барри Браст может перейти в швейцарский «Фрибур»
17:18 Хишир: в центре больше пространства для манёвра, там мне более комфортно
16:57 Шуневич: задачей-минимум для «Динамо» Мн станет выход в плей-офф
16:48 На реалити-шоу «Хочу в «Сибирь» прошла первая тренировка — 30 участников
16:34 Форвард Банашков перешёл из «Сарыарки» в «Эдинбург»
16:19 Цулыгин: главное, чтобы у «Салавата Юлаева» не было прошлогодних проблем
16:08 Гросс: проблем для «Автомобилиста» не вижу. Календарь ровный, хороший
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017