Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»

27-летний нападающий Андрей Локтионов прокомментировал подписание просмотрового контракта с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».



«В «Локомотиве» предложили свои условия, а мы с моим агентом — свои. В итоге не договорились. Я принял такое решение, так как снова хочу попробовать свои силы в НХЛ. Возраст позволяет. Со всеми в клубе я знаком, всех знаю. Генерального менеджера, его помощника, который раньше был главным скаутом и драфтовал меня. С ним пообщались. Все в системе клуба просматривали мои игры, в основном матчи плей-офф КХЛ. Узнали, что я хочу приехать, дали мне шанс доказать, что способен помочь команде решать большие задачи. Цель – получить полноценный контракт и пробиться в состав.



Спасибо ярославским болельщикам, городу, партнёрам по «Локомотиву». В «Лос-Анджеле» нет россиян? Для меня это не играет особой роли. Я знаю язык, город, проблем в этом плане не возникнет», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В сезоне-2016/17 на счету Локтионова было 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах плей-офф.



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Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»