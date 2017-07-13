Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»

Главным тренером «Сибири» официально назначен Павел Зубов, который начинал работу в качестве и.о. главного тренера новосибирского клуба, а ранее входил в тренерский штаб Андрея Скабелки. Тренерскую карьеру специалист начинал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.



«Зубов подписал новый контракт и утверждён в качестве главного тренера команды», — сказал Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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П. Зубов: у «Сибири» нет замены лидерам? Ельцина тоже считали незаменимым Новый главный тренер «Сибири» Павел Зубов рассказал о своей философии, различиях с Андреем Скабелкой и приставке и.о.