Панин: рад оказаться в «Салавате», соскучился по хоккею

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что соскучился по хоккею.



«Всё в „Салавате“ нравится. Я соскучился по хоккею, именно по командной игре, по тренировкам. Хотелось быть в коллективе с ребятами. Сейчас получаю удовольствие.



Сразу с самолёта поехал на тренировку, у меня ещё впереди медосмотр. Не успел толком подготовиться даже, переоделся — и на лёд.



Знаю город, знаю команду, у нас большие цели и задачи. Рад оказаться в «Салавате», — рассказал Панин в эфире клубного телевидения.



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