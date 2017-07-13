А. Галимов: каждый хочет «дать в душу» посильнее, идёт борьба за место в составе

Нападающий омского «Авангарда» Ансель Галимов поделился подробностями о ходе предсезонной подготовки.



«Всё здесь на высоком уровне – от города до команды. И коллектив, и тренерский штаб. Я со всеми партнёрами знаком. Со всеми где-то пересекались, где-то виделись, где-то общались. Для меня было приятно то, как меня встретили в коллективе.



На тренировках много борьбы? Давно мы этого не делали, и сейчас каждый хочет дать в душу посильнее. Соперничество – это самое интересное. Идёт борьба за место в составе», — цитирует Галимова «Омскинформ».

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