Консультант КХЛ: хотели закончить календарь раньше, но есть своя специфика

Независимый консультант КХЛ Владимир Жидков рассказал, как велись работы над новым календарём лиги.



«Первые намётки были сделаны ещё в середине весны. Однако в тот момент мы ещё не знали ни точного количества клубов, которые будут участвовать в новом чемпионате, ни количества игр в регулярном чемпионате, ни количества дней, которые можно будет задействовать при составлении календаря. А это, как вы понимаете, главное. Ещё один немаловажный фактор, связан с тем, что следующий сезон – олимпийский: довольно долго не было ясно, поедут ли игроки из НХЛ на игры. Ведь от этого тоже зависело бы многое.



Календарь представили 12 июля – это не поздно? Конечно, хотелось бы завершить всё раньше. Или вообще иметь календарь на пятилетку вперёд. Но надо учитывать нашу специфику. Думаю, многие помнят, как в 2010-11 гг. в число участников чемпионата КХЛ не включили «Ладу» и срочно пришлось переделывать календарь из-за сокращения количества клубов с 24 до 23. И окончательный вариант представили только 3 августа», — цитирует Жидкова официальный сайт лиги.

Олимпийский Франкенштейн. 20 фактов о новом календаре КХЛ Самый ранний старт в истории, 56 игр в «регулярке», месячный перерыв на Олимпиаду и другие факты в путеводителе по календарю КХЛ.