Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Консультант КХЛ: хотели закончить календарь раньше, но есть своя специфика

13 июля 2017, четверг. 14:11. Хоккей

Независимый консультант КХЛ Владимир Жидков рассказал, как велись работы над новым календарём лиги.

«Первые намётки были сделаны ещё в середине весны. Однако в тот момент мы ещё не знали ни точного количества клубов, которые будут участвовать в новом чемпионате, ни количества игр в регулярном чемпионате, ни количества дней, которые можно будет задействовать при составлении календаря. А это, как вы понимаете, главное. Ещё один немаловажный фактор, связан с тем, что следующий сезон – олимпийский: довольно долго не было ясно, поедут ли игроки из НХЛ на игры. Ведь от этого тоже зависело бы многое.

Календарь представили 12 июля – это не поздно? Конечно, хотелось бы завершить всё раньше. Или вообще иметь календарь на пятилетку вперёд. Но надо учитывать нашу специфику. Думаю, многие помнят, как в 2010-11 гг. в число участников чемпионата КХЛ не включили «Ладу» и срочно пришлось переделывать календарь из-за сокращения количества клубов с 24 до 23. И окончательный вариант представили только 3 августа», — цитирует Жидкова официальный сайт лиги.

Олимпийский Франкенштейн. 20 фактов о новом календаре КХЛ
Самый ранний старт в истории, 56 игр в «регулярке», месячный перерыв на Олимпиаду и другие факты в путеводителе по календарю КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
КХЛ
Новости. Хоккей
13 июля 2017, четверг
14:11 Консультант КХЛ: хотели закончить календарь раньше, но есть своя специфика
13:47 Е. Корешков: в товарищеском матче с «Торпедо» сыграют молодые ребята
13:26 А. Галимов: каждый хочет «дать в душу» посильнее, идёт борьба за место в составе
13:10 Панин: рад оказаться в «Салавате», соскучился по хоккею
13:00 Савицкис: ищем подходящее место для матча на открытом воздухе с минским «Динамо»
12:52 «Авангард» хочет подписать ещё одного легионера, им может стать шведский форвард
12:44 Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли
12:30 Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»
12:30 Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»
12:28 Хишир: терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывают эмоции
12:15 Фер: мы обсуждали с Овечкиным вопрос об Олимпиаде. Решение остаётся за клубом
11:55 Потайчук: в Чехии мне кричали в спину, что я «коммунист»
11:28 П. Зубов: «Сибирь» довольна подписанием Шипова и будет доставать из игроков изюм
11:18 Лукин: «Локомотив» сделал Локтионову предложение, но ответа не было
11:14 Салак: возвращение после травмы — вызов, хочу попасть с «Сибирью» в плей-офф
10:50 Вуд: первым делом в глаза бросается скорость Хишира, это большой плюс
10:37 «Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом
10:17 «Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном
09:58 Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом
09:47 «Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Коппом на $ 2 млн
09:30 Ларионов: «Кингз» нужны опыт и мастерство, а Локтионов – универсальный хоккеист
09:16 Коваленко: предсезонное турне профсоюза — 6 турниров и 22 клуба КХЛ
09:11 Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»
00:47 Слэвин: хочу стать лидером «Каролины» и быть им долгое время
00:18 «Барыс» проведёт тренировочные сборы в Казахстане
12 июля 2017, среда
23:54 Сеничев: КХЛ пошла навстречу «Трактору» и 70-летию челябинского хоккея
23:21 Президентом «Аризоны» стал Стив Паттерсон
22:54 Андерссон: хочу сыграть в НХЛ, но пока могу уехать в Швецию
22:14 Генменеджер «Каролины»: Слэвин — один из лучших молодых защитников лиги
21:41 Кинг: Джиордано уделяет большое внимание благотворительности, рад за него
21:09 Салливан: Гончар внёс большой вклад в успех «Питтсбурга» в плей-офф
20:55 Бахмутов: есть предложение создать в Ночной лиге дивизион «50+»
20:38 Кросби: длинный сезон не даёт времени подготовиться к следующему
20:11 Джиордано: не думал, что моё имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али
20:10 Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо»
20:05 Дмитрий Казионов стал хоккеистом московского «Динамо»
19:42 Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»
19:34 Вей: когда приехал в Казахстан — был поражён, всё понравилось
19:08 «Монреаль» предложил контракт 39-летнему защитнику Штрайту
18:50 «Каролина» подписала семилетний контракт со Слэвином на $ 5,3 млн в год
18:38 Ламберт: Ковальчук отлично играет, пусть и в лиге, сравнимой по уровню с АХЛ
18:16 Алексей Цветков будет защищать цвета ХК «Сочи»
18:05 «Эдмонтон» подписал новый контракт с форвардом Лаледжиа
17:43 Защитник «Калгари» Джиордано получил приз Мохаммеда Али за благотворительность
17:29 Вратарь «Слована» Барри Браст может перейти в швейцарский «Фрибур»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017