Читатели считают, что «Даллас» переплатил Александру Радулову

На «Чемпионате» завершился опрос «Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?».



Наиболее популярным ответом (30% голосов) стал вариант «Радулов явно в выигрышном положении. «Даллас» переплатил». 27% читателей уверены, что «звёзды» совершили удачную сделку, перехватив отличного нападающего у «Монреаль Канадиенс». Третье место (22%) занял вариант «За такую цену «Монреаль» вполне мог оставить Радулова у себя».



Всего в опросе приняли участие 8595 человек. С полными результатами можно ознакомиться здесь.