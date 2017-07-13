Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?

На «Чемпионате» стартовал опрос «Кого вы считаете лучшим менеджером клуба Континентальной хоккейной лиги в нынешнем межсезонье?».
Варианты ответов:
— Игоря Есмантовича из московского ЦСКА;
— Романа Ротенберга из петербургского СКА;
— Леонида Вайсфельда из уфимского «Салавата Юлаева»;
— Владимира Шалаева из омского «Авангарда»;
— Яри Курри из финского «Йокерита»;
— Олега Гросса из екатеринбургского «Автомобилиста»;
— Равиля Шавалеева из казанского «Ак Барса».
Принять участие в голосовании можно здесь.
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