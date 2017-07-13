Гуськов: для «Амура» лучше начать 8 игр на выезде, чем часто летать по 12 часов

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о плюсах и минусах нового календаря КХЛ сезона-2017/18.



«Хабаровский «Амур» начнёт сезон с восьми выездных матчей, и от этого будет зависеть очень многое. Но не стоит забывать, что у каждой команды есть как домашняя, так и выездная серия. Насколько мне известно, многие команды календарь устроил, но могу точно сказать, что всем не угодишь. Надо просто быть готовым к таким сериям, всем клубам тяжело, но необходимо просто стиснуть зубы и работать. Для «Амура» на руку, что хабаровский коллектив будет играть на выезде первые встречи – это лучше, чем летать по 10-12 часов каждые три матча, плюс с такой разницей во времени, лучше отыграть 8 матчей на выезде», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Олимпийский Франкенштейн. 20 фактов о новом календаре КХЛ Самый ранний старт в истории, 56 игр в «регулярке», месячный перерыв на Олимпиаду и другие факты в путеводителе по календарю КХЛ.