Кудрявцев: никаких вариантов, кроме «Барыса», не рассматривал

Вратарь Сергей Кудрявцев, недавно перешедший в «Барыс», поделился впечатлениями от начала предсезонной подготовки.



«С самого начала знал, что приеду сюда. Ещё когда был в сборной на чемпионате мира, меня предупредили, чтобы ехал сюда с прицелом на сборную готовиться. Кроме „Барыса“, ничего не рассматривал, потому что знал, что меня здесь ждут, надеются. Приехал.



Возможно, придётся много сидеть на скамейке как второму вратарю? Почему как второму? Я готовлюсь быть первым», — приводит слова Кудрявцева Sports. kz.

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