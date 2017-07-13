Коньков: в «Сибири» хороший коллектив, команда играет в интенсивный хоккей

Нападающий «Сибири» Сергей Коньков, перешедший в межсезонье из «Нефтехимика», рассказал о подготовке к новому сезону.



«Коллектив в «Сибири» хороший. Видно, что ребята не первый год играют вместе. Взаимопонимание внутри команды налажено, если что — все друг другу помогут. Сейчас идёт тяжёлый тренировочный прогресс, и поддержка партнёров особенно важна. О моей роли в команде состоится разговор чуть позже. Сейчас мы набираем форму. Ясность наступит перед стартом чемпионата, во время предсезонных игр.



Если говорить о возрасте команды, то, когда я начинал, в ЦСКА у Тихонова был ещё более молодой состав. «Сибирь» играет в атакующий, интенсивный хоккей. Все пятеро человек принимают участие как в атаке, так и в обороне. Это современные реалии, не думаю, что для меня в этом плане будет что-то новое», — передаёт слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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