«Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ

Хоккейный клуб «Амур» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе хабаровской команды.



«Амур» и нападающий Данил Романцев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист в 38 матчах отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-10" и 30 минутах штрафа.



В клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол» командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.