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«Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ

13 июля 2017, четверг. 15:38. Хоккей

Хоккейный клуб «Амур» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе хабаровской команды.

«Амур» и нападающий Данил Романцев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист в 38 матчах отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-10" и 30 минутах штрафа.

В клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол» командированы форварды Михаил Железнов и Алексей Закарлюкин. Хоккеисты в ближайшее время прибудут в расположение красноярской команды.

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Источник: Официальный сайт ХК "Амур" Сообщить об ошибке
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