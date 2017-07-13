Бирюков: сейчас увлекаюсь квадрокоптером, который подарили на свадьбу

Вратарь подольского «Витязя» Михаил Бирюков ответил на вопросы болельщиков команды.



«В отпуске я хорошо отдохнул, был на море. Потом сыграли свадьбу. Позже были тренировки и подготовка к новому сезону. Сейчас увлекаюсь квадрокоптером, который как раз подарили на свадьбу.



Как потратил первую зарплату? Отдал родителям. Первая машина появилась в 18 лет, подарок отца, это было здорово. Сейчас о машинах уже не мечтаю, перерос этот возраст», — приводит слова Бирюкова официальный сайт подмосковной команды.

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