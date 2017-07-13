Скаут «Дэвилз»: отличная реакция, ловкие финты — за Хишером интересно смотреть

Скаут «Нью-Джерси Дэвилз» Пол Кастрон поделился мнением об игре нападающего Нико Хишира, выбранного под 1-м номером драфта-2017.



«Хишир очень здорово обыгрывает соперника один в один, использует скорость. Отличная реакция, ловкие финты — за этим форвардом интересно наблюдать.



Многие вспоминают, как Хишир сражался со взрослыми на последнем чемпионате мира, который прошёл в Париже и Кёльне. Но с такой же отдачей Нико играл весь год за „Галифакс“, как и за сборную Швейцарии, представляя её на международной арене. Но понятно, что Хишир ещё должен выйти на новый уровень, а это не всегда легко. НХЛ — очень сложная лига. Нико учится, всё впитывая как губка», — цитирует Кастрона официальный сайт лиги.

Хишир: терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывают эмоции