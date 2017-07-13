Шнайдер: новый тренер вратарей «Дэвилз» — не намёк или приговор для меня

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился мнением о том, что клуб решил нанять нового тренера вратарей.



«Если они пошли на это ради меня в связи с тем, что я становлюсь старше, то это хорошо. Я не считаю, что это приговор или намёк. Я считаю это свидетельством стремления стать лучше. Мы не хотим делать шаг назад или топтаться на месте. Эта мера должна помочь мне. Минувший сезон получился очень тяжёлым для меня в плане результата. Мне тяжело ещё потому, что Крис потерял своё место из-за меня. Я мог сыграть лучше. Поэтому мне тяжело», — цитирует Шнайдера официальный сайт лиги.

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