«Рейнджерс» подписали контракт новичка с форвардом Андерссоном

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон объявил о подписании соглашения с нападающим Лиамом Андерссоном. Его контракт новичка рассчитан на три года, сообщает официальный сайт клуба.



18-летний Андерссон в прошлом сезоне выступал в Шведской хоккейной лиге в составе «ХВ71», принял участие в 42 матчах, в которых забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+21», а также отбыл 18 штрафных минут.



На молодёжном чемпионате мира в составе сборной Швеции Лиам забросил три шайбы.

Андерссон: хочу сыграть в НХЛ, но пока могу уехать в Швецию