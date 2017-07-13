«Йокерит» расторг соглашение с нападающим Салминеном

Руководство «Йокерита» объявило о расторжении соглашения с нападающим Сакари Салминеном, сообщает официальный сайт клуба.



«Йокерит» благодарит Салми за его преданность команде и желает ему всего лучшего в будущей карьере», — говорится в сообщении клуба.



В прошлом сезоне Сакари в составе «Йокерита» принял участие в 56 встречах регулярного сезона КХЛ, в которых забросил 6 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 26 очков при показателе полезности «+6», а также отбыл 16 минут штрафа. В четырёх матчах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.