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«Йокерит» расторг соглашение с нападающим Салминеном

13 июля 2017, четверг. 19:43. Хоккей

Руководство «Йокерита» объявило о расторжении соглашения с нападающим Сакари Салминеном, сообщает официальный сайт клуба.

«Йокерит» благодарит Салми за его преданность команде и желает ему всего лучшего в будущей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Сакари в составе «Йокерита» принял участие в 56 встречах регулярного сезона КХЛ, в которых забросил 6 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 26 очков при показателе полезности «+6», а также отбыл 16 минут штрафа. В четырёх матчах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

Источник: Официальный сайт ХК "Йокерит" Сообщить об ошибке
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