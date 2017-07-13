«Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками

Московское «Динамо» объявило о подписании соглашений с 25 хоккеистами, в числе которых нападающие Михаил Анисин и Дмитрий Казионов, сообщается на сайте ВФСО «Динамо».

Список игроков, заключивших контракты с «Динамо»:

1. Анисин Михаил Вячеславович.

2. Брюквин Владимир Павлович.

3. Варнаков Михаил Михайлович.

4. Вишневский Дмитрий Олегович.

5. Ерёменко Александр Владимирович.

6. Игнатушкин Игорь Юрьевич.

7. Казионов Дмитрий Александрович.

8. Карсумс Мартиньш.

9. Кутейкин Андрей Васильевич.

10. Никулин Илья Владимирович.

11. Подшендялов Артем Иванович.

12. Рылов Яков Николаевич.

13. Тарасов Даниил Владимирович.

14. Шарыченков Александр Михайлович.

15. Алексеев Андрей Сергеевич.

16. Алексеев Сергей Владимирович.

17. Бочаров Иван Кириллович.

18. Ефремов Владислав Дмитриевич.

19. Злобин Антон Игоревич.

20. Игумнов Иван Николаевич.

21. Марковин Дмитрий Александрович.

22. Орлов Егор Юрьевич.

23. Сидляров Дмитрий Андреевич.

24. Волков Артем Андреевич.

25. Зайцев Егор Андреевич.

26. Петунин Александр Павлович.

27. Бицадзе Михаил Вячеславович.

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