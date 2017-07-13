Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками

13 июля 2017, четверг. 20:23. Хоккей

Московское «Динамо» объявило о подписании соглашений с 25 хоккеистами, в числе которых нападающие Михаил Анисин и Дмитрий Казионов, сообщается на сайте ВФСО «Динамо».

Список игроков, заключивших контракты с «Динамо»:

1. Анисин Михаил Вячеславович.
2. Брюквин Владимир Павлович.
3. Варнаков Михаил Михайлович.
4. Вишневский Дмитрий Олегович.
5. Ерёменко Александр Владимирович.
6. Игнатушкин Игорь Юрьевич.
7. Казионов Дмитрий Александрович.
8. Карсумс Мартиньш.
9. Кутейкин Андрей Васильевич.
10. Никулин Илья Владимирович.
11. Подшендялов Артем Иванович.
12. Рылов Яков Николаевич.
13. Тарасов Даниил Владимирович.
14. Шарыченков Александр Михайлович.
15. Алексеев Андрей Сергеевич.
16. Алексеев Сергей Владимирович.
17. Бочаров Иван Кириллович.
18. Ефремов Владислав Дмитриевич.
19. Злобин Антон Игоревич.
20. Игумнов Иван Николаевич.
21. Марковин Дмитрий Александрович.
22. Орлов Егор Юрьевич.
23. Сидляров Дмитрий Андреевич.
24. Волков Артем Андреевич.
25. Зайцев Егор Андреевич.
26. Петунин Александр Павлович.
27. Бицадзе Михаил Вячеславович.

Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо»
Дмитрий Казионов стал хоккеистом московского «Динамо»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: ВФСО "Динамо" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Москва Денис Казионов Михаил Анисин
Новости. Хоккей
13 июля 2017, четверг
20:23 «Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками
20:06 Кросби получил Трофей ESPY за минувший сезон
19:43 «Йокерит» расторг соглашение с нападающим Салминеном
19:27 Курашев: тренерский штаб «Сочи» уже нашёл свою «химию»
18:35 «Рейнджерс» подписали контракт новичка с форвардом Андерссоном
18:01 Бут: Локтионов может сыграть на любой позиции, «Локомотив» хотел его сохранить
17:53 Шнайдер: новый тренер вратарей «Дэвилз» — не намёк или приговор для меня
17:28 Скаут «Дэвилз»: отличная реакция, ловкие финты — за Хишером интересно смотреть
17:12 Бирюков: сейчас увлекаюсь квадрокоптером, который подарили на свадьбу
16:53 Магнитогорский «Металлург» побывал в гостях у пилотажной группы «Стрижи»
16:43 Андрей Кудин стал тренером по вратарям минского «Динамо»
16:13 «Куньлунь» подписал контракты с защитником Дялогой и форвардом Фрэттином
15:45 Фастовский: сделка с ЦСКА помогла «Сибири» закрыть львиную долю долгов
15:38 «Амур» расторг контракт с Романцевым и отправил Железнова и Закарлюкина в ВХЛ
15:31 Коньков: в «Сибири» хороший коллектив, команда играет в интенсивный хоккей
15:11 Кудрявцев: никаких вариантов, кроме «Барыса», не рассматривал
15:01 «Сибирь» не интересуется игроками «Динамо» Дугиным, Рыбаковым и Кокуёвым
15:00 Гуськов: для «Амура» лучше начать 8 игр на выезде, чем часто летать по 12 часов
14:38 Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
14:24 Читатели считают, что «Даллас» переплатил Александру Радулову
14:11 Консультант КХЛ: хотели закончить календарь раньше, но есть своя специфика
13:47 Е. Корешков: в товарищеском матче с «Торпедо» сыграют молодые ребята
13:26 А. Галимов: каждый хочет «дать в душу» посильнее, идёт борьба за место в составе
13:10 Панин: рад оказаться в «Салавате», соскучился по хоккею
13:00 Савицкис: ищем подходящее место для матча на открытом воздухе с минским «Динамо»
12:52 «Авангард» хочет подписать ещё одного легионера, им может стать шведский форвард
12:44 Сидни Кросби проведёт свой день рождения с кубком Стэнли
12:30 Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»
12:30 Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»
12:28 Хишир: терпеть не могу поражения, поэтому меня иногда захлестывают эмоции
12:15 Фер: мы обсуждали с Овечкиным вопрос об Олимпиаде. Решение остаётся за клубом
11:55 Потайчук: в Чехии мне кричали в спину, что я «коммунист»
11:28 П. Зубов: «Сибирь» довольна подписанием Шипова и будет доставать из игроков изюм
11:18 Лукин: «Локомотив» сделал Локтионову предложение, но ответа не было
11:14 Салак: возвращение после травмы — вызов, хочу попасть с «Сибирью» в плей-офф
10:50 Вуд: первым делом в глаза бросается скорость Хишира, это большой плюс
10:37 «Питтсбург» подписал новые контракты с Пуйо и Арчибальдом
10:17 «Торонто» заключил контракт новичка с защитником Лилигреном
09:58 Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с форвардом Мразом
09:47 «Виннипег» подписал новый контракт с форвардом Коппом на $ 2 млн
09:30 Ларионов: «Кингз» нужны опыт и мастерство, а Локтионов – универсальный хоккеист
09:16 Коваленко: предсезонное турне профсоюза — 6 турниров и 22 клуба КХЛ
09:11 Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»
00:47 Слэвин: хочу стать лидером «Каролины» и быть им долгое время
00:18 «Барыс» проведёт тренировочные сборы в Казахстане
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017