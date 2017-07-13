Гончар: назначение ассистентом главного тренера «Питтсбурга» — это новый вызов

Российский специалист Сергей Гончар прокомментировал своё назначение на должность ассистента главного тренера «Питтсбург Пиингвинз» после двух лет работы в качестве тренера по развитию защитников.



«Для меня это новый вызов, но, в принципе, я на эту тему сильно не задумывался. Сказал бы, что для меня это следующая ступень развития как для тренера, для моих человеческих качеств, а также для моего опыта. Это новый этап, который поможет мне стать лучше в данном направлении», — приводит слова Гончара ТАСС.