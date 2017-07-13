«Виннипег» подписал контракт новичка с форвардом Эпплтоном

Руководство «Виннипег Джетс» объявило о подписании контракта новичка с нападающим Мэйсоном Эпплтоном, который рассчитан на три года. По соглашению игрок будет получать в среднем в год $ 758 333, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Эпплтон в составе команды Университета штата Мичиган принял участие в 35 матчах НАСС, в которых забросил 12 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав 31 очко при показателе полезности «-15», а также отбыл 37 минут штрафа. Всего за два сезона он сыграл в 72 матчах и набрал 53 очка (17+36).