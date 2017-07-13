Бывший президент бейсбольного клуба может купить «Каролину» за $ 500 млн

Бывший президент бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Чак Гринберг близок к приобретению «Каролина Харрикейнз». Сумма сделки может составить $ 500 млн, сообщает американский спортивный обозреватель Скотт Сочник в своём «твиттере» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.



При этом команда продолжит базироваться в Северной Каролине. Гринберг намерен привлечь к финансированию команды местных инвесторов.



С победы в Кубке Стэнли в 2006 году «Каролина» пробивалась в плей-офф лишь однажды. В прошлом сезоне средняя посещаемость игр «Харрикейнз» была худшей в НХЛ – 11 776 болельщиков на матче.