Защитник «Эдмонтона» Ференс завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эндрю Ференс объявил о завершении спортивной карьеры после 16 сезонов в НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



В составе «Ойлерз» Ференс выступал в течение последних четырёх сезонов и исполнял обязанности капитана команды до того момента, когда новым капитаном был назначен форвард Коннор Макдэвид. За это время он принял участие в 147 матчах, в которых набрал 32 очка по системе гол+пас (6+26).



Всего за свою карьеру Эндрю принял участие в 907 матчах НХЛ, в которых забросил 43 шайбы и отдал 182 результативные передачи, набрав 225 очков и отбыв 753 минуты штрафа.