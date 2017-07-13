«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с форвардом Балсерсом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон объявил о подписании стандартного контракта новичка с латвийским нападающим Рудолфсом Балсерсом, о чём сообщает официальный сайт клуба.



20-летний Балсерс в прошлом сезоне выступал в ВХЛ, проведя в составе «Кэмлупс Блэйзерс» 66 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 37 результативных передач, набрав 77 очков при показателе полезности «+26», а также отбыл 16 минут штрафа. В плей-офф Рудолфс сыграл в 6 матчах, в которых набрал 3 очка по системе гол+пас (1+2).