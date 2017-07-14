Бьюгстад: любая команда, которая пригласит Ягра, только выиграет от этого

Нападающий «Флорида Пантерз» Ник Бьюгстад отметил, что приобретение Яромира Ягра станет положительным шагом для любой команды НХЛ.



«Я не знаю, какое будущее ждёт Ягра во «Флориде», но если у него не сложится с «Пантерз», я уверен, что он найдёт что-то другое. Он играет просто здорово. Думаю, любая команда, которая пригласит Ягра, только выиграет от этого. Он делает игроков вокруг себя лучше, включая меня. Барков, Юбердо — все они играли вместе с Яромиром и взлетели очень высоко.



Он любил повеселиться со мной, немного ко мне придирался, иногда называл меня Бьюги очень странным голосом. Это ещё одна вещь, которую он приносит в команду: достаточно просто его присутствия и чувства юмора вместе со страстью к игре. Это невероятно», — приводит слова Бьюгстада официальный сайт НХЛ.