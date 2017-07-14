Куниц: у «Тампа-Бэй» есть невероятный шанс выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Крис Куниц выразил уверенность в том, что его новая команда с большой долей вероятности выиграет в следующем сезоне Кубок Стэнли.



«Мы с моими товарищами по команде взволнованы. Нас, безусловно, ждёт новое приключение. Нечто, к чему мы не привыкли. Мы хотим поскорее стать частью семьи «Тампы», найти дома недалеко от школы, чтобы туда ходили наши дети, а также чтобы нам можно было встречаться. Мы с нетерпением ждём возможности перевернуть новую страницу в нашей карьере и верим, что у «Лайтнинг» есть невероятный шанс выиграть Кубок Стэнли, и именно поэтому мы сюда пришли», — приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.