Горшков на год продлил контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» на один год продлил контракт с нападающим Александром Горшковым, сообщается на официальном сайте клуба. Теперь соглашение 26-летнего хоккеиста с клубом из Владивостока действует до 30 апреля 2018 года.

Горшков выступает за «Адмирал» с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате КХЛ 51 матч, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за «Адмирал» Горшков провёл 152 матча и набрал 54 (25+29) очка.

Ранее «Адмирал» подписал новое соглашение с нападающим Виктором Александровым.