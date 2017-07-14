Зимин: насторожило приглашение в ЦСКА Юшкевича, возможно, это внесёт дискомфорт

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от 10-го сезона КХЛ.

«Многие обсуждают, что три ведущих клуба последних лет — «Магнитка», СКА и московское «Динамо» — обречены сдавать свои позиции, но мне интереснее предугадать то, кто в предстоящем сезоне может, наоборот, поддать газу. В первую очередь я назвал бы ЦСКА, «Югру» и родной для меня «Спартак».

На фоне приобретений ЦСКА селекция «Спартака» выглядит очень скромной. Но в этом показателе летом-2017 с «армейцами» Москвы не может сравниться даже СКА. Верю прежде всего в нового главного тренера Вадима Епанчинцева. Вадим — игровичок, представитель нашей школы хоккея, которая не знает, что такое четверо игроков, 60 минут стерегущих свою синюю линию. У Епанчинцева не лучший состав в Москве. Но у меня есть надежда, что «Спартак» при этом тренере будет играть в наш, атакующий, красно-белый хоккей и лидировать в столице по посещаемости.

Руководители «Югры» не стали терять время и произвели серию интересных ходов. Речь и об игроках, и о тренере. Главное качество Захаркина — умение общаться, выстраивать теории, убеждать в их эффективности окружающих, включая руководство. После Уфы Игорю есть что доказывать. Не уверен, что «Югра» в предстоящем сезоне пробьётся в плей-офф, но внимание к этому клубу гарантированно увеличится.

Захаркин: «Югра» обязана попасть в плей-офф, но это не единственная цель

Не уверен, что КХЛ надо сокращать. У нас все последние годы есть 10-12 команд, которые неважно играют. Все эти команды не сократить, зато благодаря их присутствию в регионах болельщики нашей огромной страны получают возможность увидеть лучшие клубы континента.

«Армейцы» Москвы безупречно отработали трансферное лето, купили всех, кого только можно. Никитин? Неплохо знаю этого вдумчивого, упрямого специалиста, который получил самый большой шанс в своей карьере. Насторожило назначение в его штаб Дмитрия Юшкевича — амбициозного тренера, который в сборной работал с Зинэтулой Билялетдиновым, а потом сменил ряд клубов. Не уверен, что это инициатива Никитина. Возможно, она приведёт к определённому дискомфорту в штабе. В любом случае Никитину будет легче, чем нашему Епанчинцеву», — цитирует Зимина Ryussia-Hockey.