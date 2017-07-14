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Ферланд подписал с «Калгари» 2-летний контракт на $ 3,5 млн, избежав арбитража

14 июля 2017, пятница. 09:45. Хоккей

Нападающий Майкл Ферланд подписал новый контракт с «Калгари Флэймз». Об этом информирует официальный сайт канадской команды Национальной хоккейной лиги. 25-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и собирался отправиться в арбитраж НХЛ. Cоглашение между игроком и клубом рассчитано на два года и $ 3,5 млн. «Калгари» выбрал игрока на драфте-2010 под общим 133-м номером.

В прошлом сезоне форвард провёл 76 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков. Всего в НХЛ на счету канадского игрока 48 (21+27) очков в 173 матчах.

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Источник: Официальный сайт "Калгари Флэймз" Сообщить об ошибке
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Калгари Флэймз
Новости. Хоккей
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