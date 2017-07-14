Гулявцев: Вишневский работает и пашет, такие люди нужны в раздевалке

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями о работе защитника Виталия Вишневского на предсезонных сборах. С 37-летним игроком подписан просмотровый контракт.

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«Я думаю, что Вишневского представлять не надо. Да, у этого парня был перерыв, но из разговора с ним было видно, что у него очень большая мотивация. Я не считаю, что 37 лет – запредельный возраст в хоккее. Скоро уже 10 дней с того момента, как мы начали совместно работать. Были четыре тренировки на льду, и уже видно, что небольшой прогресс есть. Видно, что Виталий набирает форму, а что будет дальше – посмотрим. Он потихонечку набирает кондиции.

Что касается опыта, Виталий – это заслуженный и опытный человек. Такие люди нужны в раздевалке. Он сам изъявил желание приехать на просмотровый контракт, а это о чём-то говорит. На данный момент он никаких «звёзд» не хватает, работает, пашет, а что будет дальше, зависит только от него», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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