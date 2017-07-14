Гуськов: для команд КХЛ пауза на Олимпиаду будет шансом исправить свою игру

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов высказал мнение относительно паузы в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с Олимпийскими играми. Напомним, что перерыв станет самым большим в истории лиги и составит 33 дня.



«Перерыв на Олимпиаду однозначно скажется на всех командах. На каких-то в большей степени, на других — в меньшей. Хоккеисты отойдут от игрового тонуса, нужно будет проводить товарищеские матчи. Но в любом случае необходимо понимать, что от Олимпийских игр никуда не уйти, это важнейший турнир. С одной стороны, пауза может сыграть злую шутку, а с другой – стать положительным моментом. Команда, которая до перерыва будет на кураже, демонстрируя отличную игру, может продемонстрировать спад. А для клуба, который будет показывать не лучший хоккей, пауза станет отличным шансом, чтобы исправить ситуацию», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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