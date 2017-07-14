Фридман: по слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ $ 20 млн на два года

Известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал новый восьмилетний контракт нападающего Евгения Кузнецова с «Вашингтон Кэпиталз» на $ 7,8 млн за сезон.



«Думаю, что «Вашингтон» пытался подписать Кузнецова на сумму около $ 6 млн в год, но быстро понял, что сделать это не получится. По всем признакам в КХЛ собирались найти на Евгения необходимые деньги. В России знают, что это серьёзная возможность выиграть наконец олимпийское золото, и они начали влиять на игроков, чтобы те оставались дома.



Мы говорим не только о звёздах, как Кузнецов. Это касается и «проспекта» «Коламбуса» Владислава Гаврикова, и твёрдого профи Сергея Калинина, который не сыграл ни одного матча в НХЛ после обмена из «Нью-Джерси» в «Торонто». Не могу это доказать, но, по слухам, Кузнецову предлагали в КХЛ $ 10 млн за один сезон и $ 20 млн – за два», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

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