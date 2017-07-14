Галиеву, Зборовскому и ещё 12 игрокам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА

Ещё 14 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» присвоен статус «Неограниченно свободный агент». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками

По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Николая Чебыкина, Фёдора Мошкина, Михаила Семенеко и Виктора Васильева, имеющих статус «Игрок, закреплённый за клубом», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Ильи Орлова, Максима Ускова, Никиты Александрова и Алексея Торопченко, имеющих статус «Действующий контракт», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).

В отношении хоккеистов Андрея Миронова, Евгения Киселёва, Павла Колтыгина, Станислава Галиева, Сергея Зборовского и Андрея Педана, имеющих статус «Закреплённые права», принято решение присвоить им статус «Неограниченно свободный агент» в связи с тем, что АНО «ОХК «Динамо» (Москва)» более не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков.

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