Джионта: очень маловероятно, что я останусь в «Баффало»

Форвард Брайан Джионта высказался о своём будущем. Игрок сообщил, что не собирается завершать карьеру, но вряд ли останется в «Баффало Сэйбрз».



«Дверь пока ещё не совсем закрылась, но это очень маловероятно. Я всё ещё пытаюсь разобраться с тем, что будет для меня лучше. Я должен учитывать интересы семьи. У нас был хороший разговор с генменеджером «Баффало», я понимаю, что там может произойти. Есть несколько игроков, кто может стать капитаном – О Райлли, Окпосо. Джек Айкел молод, но может справиться с такой нагрузкой», – цитирует хоккеиста Sportsnet.

«Баффало» не предложит Райнхарту новый контракт этим летом, в приоритете Айкел